Kthehej në Zvicër, gurbetqari nga Maqedonia aksidentohet për vdekje në Kroaci (Foto)

Të martën në orët e mëngjesit 4.10 në autostradën tek Nova Gradiska të Kroacisë.

Selim Selimi 61 vjeçar së bashku me djalin e tij 40 vjeçar kanë qenë duke u kthyer në Zvicër nga Maqedonia. Por si duket i lodhur nga vozitja babain shofer e ka zënë gjumi dhe makina e tyre ( Mercedes ) është përplasur me një kamion me targa të Sërbisë, transmeton portali Shqipmedia. Në këtë aksident ka gjetur vdekjen menjëherë djali 40 vjeçar ndërsa babai i tij Selim Selimi me lëndime trupore është dërguar për mjekim në spitalin më të afërt.