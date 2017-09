BDI me energji të plotë po futet në fushatë parazgjedhore. Të pushuar dhe me fytyra të rrezitura, të veshur me rrobe firmato, anëtarët e kryesisë së kësaj partie kanë mbajtur mbledhjen në të cilën kanë caktuar kandidatët për kryetarë komunash, raporton Telma. Në këtë mbledhje ka rënë në sy edhe rikthimi i disa fytyrave të fuqishme të partisë, që nuk dihet se për çfarë shkaqesh një kohë ishin larguar nga opinioni.