KUÇI: 20 milion denarë për PVC dritare

Ministri i Ekonomisë Driton Kuçi në një konfrencë për media ka theksuar se këtë vit, për herë të parë zbatohet një masë e re stimuluese e cila ka të bëjë me kompenzimin e shpenzimeve për blerjen dhe instalimin e dritareve PVC dhe të aluminit.

Kuçi theksoi se për këtë qëllim në buxhetin e Ministrisë së Ekonomisë për vitin 2017-të është siguruar një fond 20 milion denarëve.

“Me këtë masë stimuluese do të kompenzohet apo subvencionohet 50 për qind e shpenzimeve të bëra nga familjet, por jo më shumë se 500 euro në kundërvlerë në denarë. Ndarja e mjeteve financiare do të bëhet sipas principit “I PARI VJEN-I PARI SHËRBEHESH“.Për këtë qëllim në buxhetin e Ministrisë së Ekonomisë për vitin 2017, në bazë të interesit të rritur, kemi rritur edhe buxhetin për subvencionim nga 6 milion sa kemi ndarë deri tani, në 16 milionë denarë, pra gati trefish më shumë. Me këtë masë do të kthejmë një pjesë të shpenzimeve, apo 30% të investimeve totale, por jo më shumë se 300 euro për familje. Ushtrimi i të drejtës së kompensimit për këtë masë është përmes tërheqjes publike, që do të mbahet më 22 shtator të këtij viti” ka deklaruar Kuçi.

Sipas tij me zbatimin e këtyre masave stimuluese, kemi për qëllim nxitjen e pjesëmarrjes më të madhe të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, promovimin e efikasitetit energjetik dhe mbrojtjen e mjedisit, duke marrë parasysh të gjitha angazhimet e ndërmara nga Republika e Maqedonisë, si një vend që aspiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian.

“Por në të njëjtën kohë, këto masa do të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve të Maqedonisë dhe do të ngrisin vetëdijen publike për përfitimet nga përdorimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe nga zbatimi i masave për kursim të energjisë në shtëpi. Në fund unë do të doja të ju përkujtoj se më 31 janar, në dy gazeta të përditshme, si dhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë kemi publikuar thirrjet publike ku janë të përcaktuara edhe kushtet që duhet të përmbushen nga aplikuesit që dëshirojnë të fitojnë kompensim për këto dy masa” është shprehur Kuçi.

Ministri Kuçi me apel për qytetarët e interesuar të cilët kanë blerë dhe të instaluar në shtëpitë e tyre kolektorë diellorë ose dritare PVC dhe të aluminit, pas 31 janarit, të aplikojnë për këto dy masa stimuluese.