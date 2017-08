Kufiri i ri, rrugët e vjetra me gropa, bashkojnë Kosovën me Maqedoninë (VIDEO)

Banorët e fshatit Sllupçan, të komunës së Likovës, ankohen për mungesën e ujësjellësit dhe në veçanti për rrugët e këqija, duke drejtuar akuza në drejtim të komunës së Likovës, por edhe Qeverisë, e cila asnjëherë s’ka paraparë projekte kapitale në këtë zonë të shumëvuajtur.

Banorët e Karadakut po presin me vite hapjen e pikës kufitare Bellanoc-Stançiq. E tani kur hapja e këtij kufiri me Kosovën është më afër se kurrë, banorët kanë brengë tjetër… Si të arrijnë deri në kufi.

Kështu është gjendja e rrugës që të shpie drejt pikës së re kufitare. Banorët e Sllupçanit thonë se disa herë kanë marrë premtime se rruga do të asfaltohet, por ky premtim deri më tani nuk u realizua.

“Nuk jemi të kënaqur me rrugët dhe ujësjellësin. Shumë shtete kamë vizituar por kjo gjendje siç është këtu është shumë e vështirë kemi pasur raste edhe gomat e makinave janë shpërthyer”, tha një banor i Sllupçanit.

Përveç rrugëve të prishura, edhe kanalizimi është jo funksional.

“Jemi në fshatin Sllupçan, këtë fshat do ta lidh me pikën e re kufitare Bellanoc-Stançiq. Këtë rrugë gjithë shiut e merr vërshimet pasi kanalizimi është i bllokuar.”

Prej Komunës së Likovës thonë që nuk janë kompetent për asfaltimin e kësaj rruge. E nga ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore të Maqedonisë, thonë se punimet në këtë rrugë do të përfundojnë deri më 30 shtator.

“Ju informojmë se për përfundimin e punëve ndërtimore në rrugën e lartpërmendur, nevojitet përfundimi i punëve në vijim:

– Rindërtimi dhe rehabilitimi gjatë lidhjes me rrugën rajonale R2133 përmes Sllupçanit në gjatësi prej 2.4 km;

– montimi i shenjave të komunikacionit dhe pajisje në bazë të dokumentacionit të projektit për rrugë;

– instalimin e gypave.

– prej betoni tek rrugët e fshatrave (me qëllim që të mos ndërpritet funksionimi i kanalizimeve nëntokësore në këtë pjesë)”, nga NPRSHM.

Ditë më par ministria e punëve të jashtme e Maqedonisë dhe të Kosovës nënshkruan protokoll për krijimin e pikës së re kufitare Bellanoc- Stançiç. Përgatiti: Zimer Jashari