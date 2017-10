Kujdes nga mashtrimi i BDI-së, anëtarësimi në NATO nuk varet nga partitë e vendit

Miq të dashur, Anëtarësimi i Maqedonisë në NATO në asnjë mënyrë nuk varet prej partive politike të vendit. Ajo që është varur nga ata, kanë qenë të detyruar nga faktori ndërkombëtarë që të zbatohen disa politika publike për përmbushjen e disa kritereve për këtë anëtarësim. Shikuar nga ky fakt, mashtrimi që po vazhdon të etablohet nga Bdi-ja edhe në këto zgjedhje lokale se ata po angazhohen për këtë anëtarësim është vetëm lajthitje , JA PSE ! – Pritja e Maqedonisë para dyerve të Natos është një moment SUI GENERIS në historinë e paktit Nato. Statusi i barabartë i Maqedonisë në këtë pakt do të jetë i mundur atëherë dhe vetëm atëherë kur do të përmbushet KONKLUZIONI i Samitit të NATOS në BUKURESHT. Pra , konklutioni në këtë samit ngërthen frymën e DYERËS SË HAPUR dhe ky konstatim thotë ;- – MAQEDONIA DUHET TË ZGJIDHË KONTESTIN ME EMRIN ME FQIUN JUGORË GREQINË ! – Kur të arrihet kjo zgjidhje MAQEDONIA APRIORI, vetëm me protokoll administrativ fiton statusin e barabartë në NATO , pa pasur nevojën e organizimit të ndonjë SAMITI . D.m.th. Maqedonia do të mund të integrohet me status të barabartë si anëtare në Nato ,vetëm kur të arrihet zgjidhje për këtë kontest disa dekadësh. Çdo propagim tjetër lidhur me këtë çështje nga cili do liderë do të thotë vetëm hedhje hi syve, dhe nuk ka se si mund të kualifikohet ndryshe kjo qasje ndaj shqiptarëve nga liderët e vetë , por vetëm si MASHTRIM në vazhdimësi! (Qenan Aliu)