Kujt i ka hije më tepër si lider? Ali Ahmetit me “maicë” të re, apo Mulla Sulës me “Rolex”?

Në kuadër të aktiviteteve për njohjen nga afër me problemet e shqiptarëve në Maqedoni dhe jo vetëm, nga Akademia Shqiptare Amerikane e Shkencave dhe Arteve, Nju Jork-Shkup, sot u realizua një takim pune mes kryetarit të kësaj Akademie, me seli në Nju Jork, prof. dr. Skender Kodra dhe kryetarit të partisë Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, shkruan Gazeta Lajm. Skandal paraqet fakti se takimi është realizuar me ndërmjetësimin e kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema, Sulejman ef. Rexhepi, i cili edhe morri pjesë në këtë takim pune, në selinë e kësaj partie që pati rënie më të madhe në numrit të deputetëve në zgjedhjet e kaluara parlamentare (kryetari i një bashkësie fetare duhet të jetë apartiak).

“Në këtë takim u bisedua shtruar për shumë çështje të shqiptarëve, si në Atdhe dhe në botën e jashtme, sidomos për çështjet e pazgjidhura politike, qytetare e kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni, si dhe për çështje të tjera të hapura që presin zgjidhje në një të ardhme të afërt”, njoftuan nga ASHASHA.

Ahmeti në këtë takim është paraqitur me bluzë të re (maicë), kurse Mulla Sula si duket me Rolexin e tij aq shumë të përfolur.