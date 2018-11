Si sot para gjysëm shekulli 1968 – 2018, Çegrani në ball të lëvizjes Kuq e Zi.

#Përkujtim.

Ditët, vitet, kohërat ndryshojnë; kujtimet ngelen! Me mall, respekt dhe krenari sot pas 50 viteve, ne rinia, intelektualët, Çegrani i gjithi e kujtojmë figurën e Doktor IMER IMERIT dhe bashkëkohanikëve të tij, të cilët bënë të pamundurën që e pamundura të bëhet e mundur! Të rinjë, sy pa’trembur, me zjarr në gji, mëngjesin e 28 Nëntorit 1968, kohë kur pak njerëz e mendonin; ata vendosën të shkruajn historin e re kuq e zi të Çegranit tonë si vijon:

Kërkesat shqipëtare ishin të formuluara qartë dhe kërkohej ndryshimi i pozitës kushtetuese të shqipëtarve. Për këte arsye përpunuam strategjinë se si do të veprojmë dhe ti bëjmë publike kërkesat dhe pakënaqësinë e shqiptarve ndaj shtetit dhe pushtetit. E kuptuam këtë si detyrë të ndershme dhe vendosëm ta bëjmë sakrificën që e ndjenim si obligim ndaj kombit. Kështu e planifikuam që me rastin e 28 Nëntorit (dita e flamurit) 1968 të shpalohet dhe të valojë publikisht flamuri kombëtar shqiptar.

Kështu e planifikuam këtë dasëm me shokët Refik Dauti, Jamin Nuredini, Jusuf Dalipi, Flora Muharemi, Xhavit Muharemi dhe Mustafa Rushiti. Paraprakisht unë në cilësinë e anëtarit të kryesisë së Rinisë mbajta një mbledhje me Rininë e Çegranit dhe Forinës me një rend dite legal gjoja për aktivitetet parazgjedhore për udhëheqësinë e rinisë. Prapa skene e përpunuam planin e përdorimit të flamurit. Të rijtë Zudi, Naim e Shaip Bilalli si dhe Isen Asani e morën për sipër që të varin disa flamuj në vende publike ne fshat.

Si u planifikua ashtu edhe vepruan.

Ditën e 28 Nëntorit e vendosëm flamurin në dritare të veturës së Jusuf Dalipit dhe defiluam nëpër qytet dhe në disa fshatra të komunës së Gostivarit. Pra, dita gëdhini me flamuj të vendosur në vende publike si shtylla, mure dhe minare të xhamive. Më 29 Nëntor flamurin e shetitëm edhe në Mavrovë. Me qëllim kemi hy te Moteli i Mavrovës dhe në një tavolinë e shtruam flamurin dhe filluam ti kendonim kengë. Disa metra larg nesh ishte ulur udhëheqësia e Gostivarit dhe gostiteshin bashkë me disa funkcionar republikan me në krye nacionalistin e njohur Boshko Stankovskin, i cili ishte Kryetar i lidhjes socialiste të Maqedonisë. Atmosfera festive dhe muhabeti i të ,,mëdhejve,, u prish duke na shiquar neve reth flamurit duke kënduar. Para se te hymë në motel me flamur në dorë na kanë parë edhe vendasit që ishin sllav dhe këte ngjarje e përjetuan shumë keq.

Gjatë kohës sa ishim brenda në motel vendasit ishin organizuar të na sulmojnë posa të dalim nga moteli. Në shoqëri me funkcionarët ishte edhe nji tregtar, (Miftar Muça) i cili e kishte e kishte vërejtë rezikun që na kanosej. Ai u afrua te ne dhe na këshilloi që sa më shpejtë të largoheshim nga moteli. Reziku ishte real, unë kisha me vehte 2 bomba dore dhe nji revole, të cilat isha i gatshëm ti përdori,por kjo ishte shumë pak në krahasim me ate që dispononin sulmusit potencial. Duke dalë nga moteli unë me qëllim u ekspozova se jam i armatosur dhe për habi nuk na sulmuan dhe dolëm shëndoshë e mirë nga moteli.

U futëm në veturën që e drejtonte shoku ynë Jusuf Dalipi dhe nga dritarja përsëri valoi flamuri ynë kombëtar. Gjatë rrugës i parakalum funkcionarët dhe para hundës së tyre e valvitnim flamurin. Kjo ngjarje fitoi publicitet të madh dhe mjetet e informimit ato ditë e kualifikuan si ngjarje ekskluzive. Natyrisht pushteti dhe mediat kësaj ngjarje ia dhanë krakterin nacionalist e irindentist. Ky manifestim u kualifikua si veprimtari armiqësore prandaj edhe u zhvillua fushatë kundra nesh duke na përjashtuan nga puna dhe duke shpallë aktakuza për vepër penale…për ngjarjet në fjalë tashmë i ndjeri Dr. Imer Imeri me shokë u dënuan me burgim nga regjimi i kohës.

Nga “Memoaret e Imeri Imerit”

LAVDI, ju qoftë dëshmorëve dhe atyre që sakrifikuan rrugëve të kombit.

Loading...