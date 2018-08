Kukësi, lamtumirë Champions, mposhtet nga azerët

Skuadra nënkampione e Shqiperisë, Kukësi është mposhtur me rezultatin e thellë 3-0, nga kampionia e Azerbajxhanit, Karabak. Një ndeshje që janë vendosur nga penalltitë (janë dhënë tre të tilla).

Penalltia e parë është dhënë në minutën e 24′, për një ndërhyrje të parregullt e cila shndërrohet në gol nga Dani Quintana. Për hir të vërtetës skuadra Karabak ka dominuar në të gjithë drejtimet duke mos i lënë hapësirë skuadrës kuksiane e cila gjatë gjithë ndeshjes nuk ka mundur të organizoj asnjë sulm. Pjesa e parë e ndeshjes është mbyllur 1-0 për vendasit. Dhe, pjesa e dytë e ndeshjes ka të njëjtën pamje si e para. Karabak në sulm në kërkim të golit të dytë dhe Kukësi i rreshtuar në mbrojtje. Në të 53′ akordohet penalltia e dytë. Për prekje të topit me dorë Alla, i cili ndëshkohet me kartonin e kuq. Emeghara godet, por Frashëri tregon klasin e tij duke evituar golin e dytë. Pas disa minutave vendasit i gezohen golit të dytë, sërish në 11m, nga i njëjti autor Dani Quintana.

Në fakt nisur dhe nga pamjet televizive dhënia e 11m të tretë u duk e ekzagjeruar, pasi nuk kishim prekje të topit me dorë në menyrë të vullnetshme nga mbrojtësi kuksian, S, Mlijki. Shënim i golit të dytë, zbeh dukshëm dëshirën e skuadrës kuksiane për të avancuar në lojën sulmuese. Në fushë sheh një skuadër e c’orientuar e cila përpiqet të evitoj gola të tjerë. Në të 88′, Delarge shënon dhe golin e tretë që vulosi rezultatin e ndeshjes në 3-0. Sulmuesi i kombëtaresAgolli në ndeshjen ndaj Kukesit ishte në stolin e rezervave. Pavarësisht humbjes, skuadra e Kukësit do të vazhdoj dhe më tej rrugën europiane, tashmë në Europa League. Fituesi i ciftit Vikingur – Torpedo, ndeshje e cila do të zhvillohet nesër mbrëma. Skuadra ukrainase ka fituar ndeshjen e parë me rezultatin e pastër 3-0 dhe është më pranë kualifikimit.

Nderim GOCI