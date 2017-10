“Kumanova”, fjalët përfundimtare të Sulejman Osmanit (VIDEO)

Ka vazhduar edhe sot seanca gjyqësore për rastin e Kumanovës, ku fjalën përfundimtare e ka

dhënë i akuzuari Sulejman Osmani, gjykimi i të cilit po zhvillohet ndarasi nga pjesëtarët e

tjerë të grupit. Osmani gjatë seancës ka mohuar aktakuzën për terrorizëm dhe ka theksuar se

ai dhe bashkëluftëtarët e tij nuk qëndruan në Kumanovë për të mbrojtur as Ali Ahmetin e as

Nikolla Gruesvkin, por për të avancuar të drejtat e shqiptarëve.

Në Maqedoni nuk kemi ardhur as për Gruevskin dhe as për Ali Ahmetin ashtu siç flitet, por ne

jemi këtu për shqiptarët, që të mos ketë më raste të montuara ashtu siç edhe ka pasur më

parë. Unë ju flas në emër të UÇK-së dhe ju them se nëse duan të kenë bashkëjetesë me

shqiptarët do të duhet të plotësohen të drejtat e tyre dhe të mos ketë raste të montuara

politike. Të arrestuarit e logjistikës janë të pafajshëm, ata nuk i njoh, ata janë të varfër dhe i

keni arrestuar pa pikë faji- tha i akuzuari Sulejman Osamni.

Prokuroria në fjalën përfundimtare tha se deri më tani është vërtetuar se i akuzuari Sulejman

Osmani ka marr pjesë në sulmin e Gushincës dhe në Lagjen e Trimave dhe për këtë arsye

kërkojmë që i njëjti të gjykohet në bazë të veprave që janë ngritur ndaj tij, për terrorizëm dhe

organizatë terroriste.

Ndërkohë avokati Naser Raufi tha se mos pranimi dëshmitarëve të palës mbrojtëse me

arsyetim se nuk janë relevant dëshmon se gjykatë nuk dëshiron të zbardh rastin.

Nuk ka asnjë arsye që të mos pranohen provat tona dhe arsyetimi që dha gjykata te grupi me

37 të arsyetuar nuk mban. Ai arsyetim tregon se trupi gjykues nuk do të zbardhet ky rast. Në

këto prova ishin të propozuar struktura e sigurimit, ishin të propozuar politikan që janë të

njoftuar dhe kanë njohuri për këtë lëndë- deklaroi avokati Naser Raufi.

Raufi gjithashtu theksoi se Osmani gjatë seancës ka theksuar se Mirsad Ndrecaj është vrarë

më pas pasi i njëjti edhe pa mos e parë obduksioni e dinte se ku ka qenë i plagosur .

Ky i akuzuar është kategorik se i ka parë 4 vetë që janë dorëzuar. Ai e përshkuan edhe Mirsad

Nrecajn, se ku është i plagosur nuk mund të dijë vendin pasi që nuk e ka par CD e

obduksionit. Ky i akuzuar shumë më vonë është ekstraduar në Maqedoni– shtoi Naser Raufi.

Sulejman Osmani ishte personi i parë që u dorëzua ne lagjen e trimave me 9 maj dhe më pas

duke i treguar aratimin policisë të marr nga stacioni policor në Gushincë u arratis. Ai pas disa

muajsh u arrestua në Kosovë dhe më pas u ekstradua në Maqedoni. Vendimin për Sulejman

Osmanin gjykata do të jep me 19 tetor./alsat-m