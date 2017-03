Kumanovari: Do ta mbylli facebook-un, nëse nuk kualifikohet Barcelona

Barcelona është e njohur për tifozëri të çmendur dhe një klub që është në zemrat e shumë futbolldashësve.

Njëri prej tyre është Faik Kumanova nga po ky qytet. Barcelona të mërkurën do të zhvilloj një ndeshje të vështirë kundër PSG-së në kuadrin e ndeshjeve të kthimit të së tetës së finales së Ligës së kampionëve. Me këtë rast, ai ka bërë një postim në llogarinë e tij në facebook ku është “kërcënuar” se nëse skuadra e tij e zemrës nuk kualifikohet tutje do të mbyll llogarinë e tij në facebook. Pas këtij postimi shumë miq të tij kanë komentuar që të tërheq atë që ka shkruar, pasi mendojnë se Barcelona ka një mision të pamundur kundër PSG-së. Kujtojmë që, ndeshja e parë mes skuadrave në fjalë ka përfunduar me rezultat 4-0 për parisienët./lajm