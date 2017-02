Kumanovë, në shtator hapet paralelja shqipe në shkollën e muzikës

Këshilli Komunal i Kumanovës miratoi ndryshimet e statutit të Shkollës së muzikës “Pançe Peshev”. Nga shtatori do të hapet paralelja në gjuhën shqipe për teori dhe solfezh edhe atë nga klasa e parë deri në të gjashtën. Ndërsa lëndët për instrumentet do të zhvillohen në maqedonisht, raporton Alsat-M.

Këshilli i shkollës në mbledhjen e rregullt ka sjellë vendim për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të shkollës së muzikës “Pançe Peshev” në Kumanovë . Me këtë kërkohet bazë juridike për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe, për lëndët solfezh dhe teoria e muzikës , pra ky është mësim grupor ku nuk mësohen instrumentet – deklaroi Svetlana Trajkovska, Drejtore e Shkollës së muzikës “Pançe Peshev”.

Këshilltari i BDI-së Ridvan Asani tha se në të ardhmen do të zgjidhet edhe edhe drejtimet për instrumente do të zhvillohen në gjuhën shqipe.

Ky është fillimi në atë shkollë, shpresoj se me rritjen e numrit të nxënësve shqiptarë do të rritet edhe numri i paraleleve në gjuhën shqipe. Shpresojmë të jetë fillim i mbarë me teori e pastaj po që se është nevoja do të ketë edhe drejtimet instrumentale – u shpreh Rdivan Asani, Këshilltar i BDI-së.

Në Shkollën e muzikës “Pançe Peshev” aktualisht mësimin e ndjekin rreth 50 nxënës shqiptarë.