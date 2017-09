Kumanove :”Pazarxhinjet” bllokojne rrugen para Tregut” (FOTO)

Te pakenaqur se nuk u lejohet te shesin ne lokacionin para Tregut te gjelbert ne Kumanove, dhjetera pazarxhinje nga ora 09.00 bllokuan rrugen para Tregut duke nderprere komunikacionin. Pazarxhinjet jane te pakenaqur qe pikerisht ne sezonik kur duhet te fitojne ndonje denare per te mbajtur familjet e tyre, nuk lejohen nga inspeksioni qe ti ekspozojne mallrat e tyre.

Pazarxhinjet per Tv Festa deklaruan se protestat do te vazhdojne edhe gjate diteve te ardhshme derisa te gjindet nje zgjidhje per ta. TV FESTA – Kumanove