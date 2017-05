Kupa e Italisë, finalja, Juventus kundër Lazios, Allegri kundër Inzaghit

Juventus kundër Lazio, Allegri kundër Inzaghi. Sonte në mbrëmje, në “Olimpico” të Romës do të luhet për trofeun e parë sezonal në Seria A, Kupën e Italisë. Juventusi ka arritur të riaftësojë “Joya” dhe kroatin Mandzukic. Rincon duket se do të preferohet titullar nga fillimi në vend të Pjanic, i pezulluar. Në mesin e Lazios “kërcëllon dhëmbët” Parolo.Këtu Juve “Tani fillo një minisezon prej 15-20 ditësh, kur kemi për luajtur çdo gjë. Është koha për të filluar të korrim frytet e mbjelljeve të gjithë sezonit”. Kështu tha Massimiliano Allegri përpara finales së Kupës së Italisë, që do ta luajë sonte, në orën 21:00, kundër Lazios. Ky do të ishte trofeu i parë në rrugën drejt një suksesi mbresëlënës këtë edicion, tripletës historike. Bardhezinjtë kthehen në “Olimpico” pas disfatës së fundit kundër Romës, ndërsa kësaj here janë të vetëdijshëm se nuk mund të shkojnë më keq. “Është një fund i thatë, nuk është hakmarrje”, – thotë Allegri, që beson tek ekipi i tij: “Me siguri, Juve do të bëjë një lojë shumë të kujdesshme. Unë jam optimist se do të fitojmë.” Formacioni i mundshëm Në konferencën për shtyp, një ditë më pare, Allegri ka kërkuar për t’i mbajtur Mandzukic dhe Dybala në dyshim deri në fund, por në të vërtetë ata janë gati të startojnë si titullarë ndaj Lazios. Krahasuar me ndeshjen e fundit kundër Romës, nga minuta e parë kthehen në krahë Dani Alves dhe Alex Sandro, ndërsa Rincon ka fituar balotazhin me Lemina, duke iu bashkuar Marchisios në mesfushë.Këtu Lazio Klubi bardhekaltër duket gati. Lazio beson dhe do të përpiqet, sepse “në finale kemi mbërritur me sukses duke mundur Genoa, Inter dhe Roma. Edhe në qoftë se Juventusi është favorit në letër, – thotë Simone Inzaghi, – jemi të bindur se në një ndeshje të vetme gjithçka mund të ndodhë. Kuptohet, nëse i bëjmë interpretimin e duhur lojës, lojtarët tanë japin gjithçka nga vetja e tyre”. Për të kapërcyer Juventusin dhe fituar titullin e tij të parë si trajner i ekipit të parë, Simone Inzaghi përdor të njëjtat fjalë si Ciro Immobile: “Do të zhvillojmë një lojë të përsosur. Siç ua kam thënë edhe lojtarëve, na nevojitet mendja e qartë dhe përulësia e zakonshme në këtë finale”. Formacioni i mundshëm Trajneri Inzaghi është i vendosur të konfirmojë skemën 3-5-2, me të cilën ka luajtur gjysmën e sezonit. Me Keita në vend të Anderson në rolin e sulmuesit kryesor, shqetësimi i vetëm i vërtetë ka të bëjë me përdorimin e Parolos në mesfushë. Mesfushori është trajnuar rregullisht, por për shkak të një problem në gju duhet parë forma e tij në momentet e fundit./telesport.al