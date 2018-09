Kupa e Maqedonisë, Fitore e lehtë e Shkëndijës

Një fitore e vendasve, një barazim dhe pesë fitore të skuadrave mysafire me gjithësjtë 20 gola të shënuar është epilogu i ndeshjeve të para të 1/8 së finales së Kupës së Maqedonisë në futboll.

Fituesi i Kupës së Maqedonis për sezonin e kaluar, ekipi i Shkëndijës, në stadiumin e qytetit në Tetovë me një lojë mesatare mundi skuadrën e Ligës së Dytë, ekipin Kit Go nga Pehçeva me rezultatin 2-0, me golat që i shënuan Izair Emini dhe Omar Imeri në pjesën e parë të lojës.

Skuadra e Vardarit barazoi 1-1 me Makedonija Gj.P., ndërsa në pesë përballjet tjera fitore shënuan skuadrat mysafire.

Rezultatet e ndeshjeve të para të 1/8 së finales:

Shkëndija – Kit Go 2-0

Tikveshi – Rabotniçki 0-1

Gostivari – Pobeda 1-2

Vardari – Makedonia Gj.P 1-1

Skopje – Sileksi 0-2

Bregallnica – A. Pandev 2-6

Pelisteri – Bellasica 0-2

Ekipi i Korabit në këtë raund është i lirë. Ndeshjet kthyese do të zhvillohen më 3 tetor me fillim në orën 15:00.