Kupa Italisë: Juventus nis mbrojtjen e titullit kundër Genoa-s

Juventus do të kthehet në fushë mbrëmjen e së mërkurës për t’u ndeshur me Genoan në 1/8-at e Kupës së Italisë, kompeticion ky i fituar nga bardhezinjtë sezonin e kaluar. Bardhezinjtë do të paraqiten në këtë ndeshje pas fitores 3-0 të marrë në fushën e Bologna-s në javën e fundit të kampionatit, që i ka dhënë atyre mundësinë të ngjiten në vendin e dytë të renditjes dhe të kalojnë Inter-in.

Trajneri Allegri duhet të jetë i kënaqur me paraqitjen e mirë që po bën skuadra e tij në mbrojtje, teksa bardhezinjtë nuk kanë pësuar asnjë gol në gjashtë ndeshjet e fundit. Genoa, nga ana tjetër, është në vendet e fundit të kampionatit italian, por kanë bërë disa përmirësime nën drejtimin e trajnerit të ri Davide Ballardini, siç ka treguar edhe barazimi pa gola i marrë në fushën e Fiorentina-s në javën e fundit të Serisë A.

Por kuqeblutë nuk kanë arritur të marrin asnjë fitore në 13 vizitat e fundit që kanë bërë në Torino, ndërsa Juventus ka shënuar tetë gola në dy ndeshjet e fundit të luajtura kundër Genoa-s.