Kuqezinjtë drejt mitikut “Hamden Park” për rezultat pozitiv

Shqipëria do të luajë në “Hampden Park:” Një pjesë të madhe të fatit të saj në Uefa Nations League. Suksesi i mundshëm në Skoci do na hapte dyert drejt vendit të parë në grup që do të përkthehej në një pjesmarrja automatike në “play-off”-in për të shkuar në Europian. Përfaqësuesja jonë në historinë 98-vjeçare ka luajtur në stadiume shumë të njohura, por pak prejt tyre kanë qënë legjendar e të veçantë sa “Hampden Park” i Glasgow. Ndërtimi i këtij impianti mitik daton më shumë se një shekull më parë, më konkretisht “Hampden Park” është përuruar më 31 tetor të vitit 1903 në një takim mes Queens Park dhe Celtic.

Për 48 vite ky stadium ka pasur kapacitetin më të madh në botë me më shumë se 100 mijë vende, ndërsa rekordi i spektatorëve është rregjistruar më 17 Prill të vitit 1937, ku në një përballje mes Skocisë dhe Anglisë ishin të pranishëm 147 mijë e 547 persona. Në vitin 1960 “Hampden Park” mirëpriti eventin e parë madhor, finalen e Kupës së Kampionëve mes Realit të Madridit dhe Eintrachtit të Frankfurit, takim që u fitua nga spanjollët me rezultatin 7-3. 16 vite më vonë një tjetër finale e Kupës së Kampionëve u zhvillua në stadiumin mitik skocez. Bayern Munich fitoi trofeun e 3-të rradhazi duke thyer 1-0 francezët e Saint-Ettiene. Në fillim të viteve 80-të impianti ishte amortizuar ndjeshëm, në këtë mënyrë , fillimisht u reduktua kapciteti në 73 mijë spektatorë, ndërsa faza e plotë e rindërtimit nisi në vitin 1992 dhe përfundoi në 1996 ku “Llotaria Kombëtare” që mori përsipër rindërtimin investoi 59 milionë paund kurse qeveria britanike 3.2 milion paund.

“Hampden Park” u kthye në një impiant modern me 51 mijë e 866 spektatorë.Supergoli Zidane në finalen e Champions Leagues në 2002-in përballë Leverkusenit u realizua pikërisht në stadiumin e Glasgowt, po ashtu edhe triumfi me penallti i Sevillas më 2007-ën në Europa League erdhi në “Hampden Park”. Një tjetër e veçantë e këtij stadiumi është mënyra se si e shpërndan oshëtimën e tifozëve, ku më e larta e regjistruar është 115 decibel, sa për krahasim në Premier League nuk ka shkuar më shumë se sa 84 decibel. Një tjetër fakt intersat është se në “Hampden Park” që nga viti 1903 luan skuadra amatore e Queens Park, ndërkohë që nga viti 1906 është shtëpia e kombëtares së Skocisë. Shpresojmë që ky stadium legjendar kësaj here t’i buzëqeshë miqve.