Kur vrasësit e djeshëm të duken shpëtimtar

SERMET SULEJMANI

Po më vjen keq që ca nga ”intelektualët” dhe ”analistët” mburraveca të uritur për pushtet, nguten si çdoherë t’i shpallin heronjë ata që deri dje i quanin puthadorë dhe vrasës, kurse sot, heronjë dhe shpëtimtarë të kauzës për liri e demokraci. Pu-pu-pu, nëna ime! Njësoj si dikur kur ne si sdudent në Prishtinë i thurnim elozhe Azem Vllasit. Donim t’i shpëtonim nga ata më të këqijtë. T’ua them të drejtën edhe mua m’u bë qejfi që Gruevski s’arriti ta bëjë qeverinë. Por jo për të njejtat arësye. Largë qoftë! Këto të mijat janë ndryshe, shumë më të skajshme. Ju kujtoni se unë do të zgjidhja mes dy të këqijave? Jo.Do të thoni:”kush je ti që shet mend?” Askushi. Për mua s’ka shka të mirë! Ja kjo është. Epo, meqë është kështu, a e dini se ka edhe nevojtore dhe banja të bukura që ke qejf t’i shohësh?! Kështu më duken sot këta analistët që u thurrin elozhe BDI-së pse ‘s’paska pranuar’ baskëqeverisje me VMRO-në. Edhe rrobat mund t’i lash në govatë dhe ujin ta kesh sa të zgjatësh dorën, dhe është (në dukje) i mirë, nga ai që pihet. Po a është vërtet ky ujë i pishëm?.. Amani mos m’i shpallni këta të BDI-së – vetëm heronjë, mos o Zot!..