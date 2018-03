Kryetari i Lëvizjes “Vetëvendosje”, Albin Kurti ka reaguar pas deklaratave të kreut të Kuvendit, Kadri Veseli, rreth debatit për Astrit Deharin.

“Nëse ka shembull që se dojmë pushtetin me çdo kusht, jemi pikërisht ne. Gjithë jetën në opozitë. Ne banojmë me qira, na s’bëhemi kurrë si ju. E keni shit vendin me privatizim”, ka thënë Kurti. /Indeksonline/