Kush do ta fitoj Championsin? Bastoret kanë favorit të ri, Barcelona me koeficient 40!

Pas përfundimit të ndeshjeve të fazës së parë të tetës së finales në LK, bastoret kanë publikuar koeficiente të reja për atë se kush do ta fitoj garën elite në Europë.

Për momentin Bayerni e ka kuotën më të ulët për të fituar në Kardif dhe rrëmbimin e titullit të ri (3.5), pas triumfit kundër Arsenalit dhe humbjes së Barcelonës në Paris. Favorit i dytë është Reali me 5.00, kurse vendin e tretë e ndajnë PSG dhe Juventus me koeficient 7.00., kurse City me koeficient 10. Pastaj vijojnë Dortmund dhe Sevilla 20, kurse Barcelona për shkak të humbjes nga PSG tani e ka kuotën 40./lajm