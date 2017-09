Kush e solli Doruntinën (Kush i vodhi paratë e Teatrit Shqiptar Shkup)

“Kush e solli Doruntinen”

Titulli i shkrimit qe pason, per njerez te ngritur intelektual do te jetë shume i kuptueshem,per ata qe 50 vite vizituan teatrin,per ata qe sakkrifikaun dhe krijuan nje biografi te bujshme ne Teatrin shqiptar-Shkup.

E solli vellau qe u ringjall nga varri,apo dikush tjeter…?Per te “sjelle Doruntinen” ne kohem e sotshme ne teatrin ame ,me siguri se do te duhet nje pergjegjesi e madhe intelektuale po edhe kulturore. Pse?!

Te jemi te qarte. Teatri eshte mbi partine ,mbi liderin ,mbi Musën dhe mbi “hatrin e babes”!Ju qe na e sollet dhe na bete aktor si qent endacak,kurr drite bardh mos pafshit.Ju qe shkatrrut biografi 60 vjecare te kultit kulturor ,qe dikur ne koherat me te veshtira te kultures mbrareshqiptare qofte ne Kosove ,qofte ne Shqiperi, PO KY TEATER SHQIPTAR-Shkup ishte ambasador i gjithe trojeve shqiptare. Mos u fshihni si breshka ne shtepizen e vet qe here pas here nxjerre koken jashte dhe prap futet ne shtepizen e tij.Do t’ju mallkojne gjenerata e gjenerata.Teatri shqiptar ka qene shtepi qofte e politikaneve,qofte e intelektualeve,qofte e artisteve,kafeja e mengjesit piheshte aty dhe shkembeheshin ide te inetektualeve.Tani eshte shendrruar ne nje godine ku kafen e mengjesit e pijne qente endacak.Parat qe i vodhet ,nuk do ja shihni”hajrin”,sepse do ju mallkoj edhe femija ne djep.E kuptoj se JU dhe TEATRI jane si hena me diellin,me te vetmin fakt se asnjeher te vetme nuk na vizituat,asnjeher te vetme nuk ndoqet asnje shfaqje,asnjeher te vetme nuk erdhet per ta perkrahur kuadrin qe na e sollet 16 vite me rradhe.E hodhet tek dera e teatrit dhe e perdoret si marionet per perfitimet e juaja.Mos harroni se edhe ky kuader eshte Aktor dhe mos sot,neser,pasneser do te vazhdoje ne skene te funksionoj kur ju sdo egzistoni.

JU LUTEM

Na e ktheni objektin e vjeter

Parate qe i vodhet merrni ne varre me vehte ,ndersa ne si aktorë do ju ndertojme nje permendore TURPI.