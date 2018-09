Kush është Iluminati?

lluminati, ose më saktë “Rendi i Illuminati” , ishte emri i një shoqërie sekrete Bavareze të shekullit të tetëmbëdhjetë.

Sipas historiografisë zyrtare, ajo u krijua në Ingolstadt, Gjermani, më 1 maj 1776 nga Johann Adam Weishaupt (1748 – 1830), si një alternativë ndaj Masonerisë , duke supozuar një strukturë të ngjashme.

Emri Illuminati është përdorur shpesh në teoritë e konspiracionit për grupe të dyshuara që do kontrollojnë botën.

Organizimi i sektit ishte i ngjashëm me atë masonik, pati strukturë piramidale dhe shkallë të ndryshme të inicimit të cilat përgjigjej në një ndërgjegjësim progresiv të sekretet e sektit dhe një fuqi më të lartë. Vetëm adeptët e klasave të larta kanë qenë në dijeni të qëllimit të fundit të Urdhrit të vërtetë Iluminatit.

Më 16 korrik 1782 , nën mbrojtjen dhe bashkëpunimin e princit Ferdinand, Duka i Brunswick “Aaronit,” kokë “formale” e Frimasonerisë, mblodhi në Wilhelmsbad (Gjermani) një takim të përgjithshëm të anëtarëve masonik. Udhëheqësi i Illuminati nuk mori pjesë personalisht, por dërgoi krahun e djathtë, Knige, një mason i njohur.

Mendohet që masonët janë njerëz të një shtrese politike dhe sociale shumë të lartë nga të gjitha vendet.

Por ja kush jane strukturat e Illuminatit dhe ku shtrihen ato:

Bankat dhe Grupi Monetar 1- Bankat Nderkombetare Qendrore 2- Bankat Qendrore 3- Fondi Monetar Nderkombetar 4- Banka Boterore 5- Banka Nderkombetare e Te Ardhurave 6- Banka Boterore e Kursimeve 7- Korporatat Shumekombeshe 8- Fondacionet

Grupet e Shoqerive Sekrete # Freemasonry # Skull & Bones # Grand Orient Lodge # Grand Alpina Lodge # Knights Templar # Royal Order of the Garter # Priory De Sion # Rosicrucians (Edhe ketu e quajta me vend qe te mos i perktheja emrat sepse keto jane emrat qe njihen sot ne te gjthe boten.

Grupet Politike 1- Udheheqesit e Qeverive te vendeve te ndryshme te botes 2- Kombet e Bashkuara 3- Bilderbergers 4- Komisioni Trilateral 5- Keshilli i Mardhenjeve me Jashte 6- Klubi i Romes 7- Instituti Aspen 8- Korija Bohemiane 9- Federatat Rajonale (Nato, EEC, etj) 10-Sindikatat Nderkombetare te Punetoreve

Grupet e Inteligjences # CIA # KGB # British Intelligence # Mafia/Krimi i Organizuar # Kartelet e Droges # Interpol # Partite Komuniste

Grupet Fetare 1- Keshilli Boteror i Kishave 2- Keshilli Kombetar i Kishave 3- Parlamenti Boteror i Feve 4- Vatican, The Sovereign Military Order of Malta (SMOM) 5- Grupet dhe Kultet e te ashtuquajtures New Age 6- Protestantet Liberal Te Denominuar 7- Unity Church 8- Unitarian / Universalist Church Baha’i 9- Tempulli i Kuptimit

Grupet qe merren me edukimin # UNESCO # World Peace Groups # Planetary Congress # World Constitution and Parliamentary Assoc. # Environmental Groups # Lucis Trust # World Goodwill # World Union # Esalen Institute # Media Establishment

Illuminati quhet ndryshe dhe Vellazeria e fshehte ose The Secret Brotherhood.

Elita e kesaj organizate mbi organizatat, ne pjesen me te madhe kane lindur e tille. Pra jane femije te ish-elites dhe prinderit e tyre kane qene masone, sick kane qene gjysherit dhe stergjysherit. Ja si eshte shprehur nje nga kreret e Masonve, i gradës me te larte: Eksistojme sot ne kete bote sic kemi ekzistuar prej mijera vjetesh, nje trup i ndriçuar humanesh te gjithe se bashku ne ate qe mundt e quhet Urdheri i Kalvarit. Perbehet nga ata te cilet me forcen e mendimit dhe ate shpirterore kane arritur te gjejne fatin e fshehte te ketij qyteterimi. E ardhmja e ketij fati sekret eshte nje Rend Boteror i drejtuar nga nje Mbret me fuqi te mbinatyrshme. Ky mbret i ardhshem do jete nje pasardhes i denje dhe pjestar i Urdherit te Illuminati, qenie e denje dhe qe i perket nje familje heronjsh te qenies njerezore. Manly P. Hall 33° Mason.