Kush është më i miri, Maradona apo Messi, ju tregon “Bati-goli”

Në Itali la një kujtim të veçantë, sidomos në mesin e tifozëve të Fiorentinës dhe Romës, me të cilët arriti të marrë kënaqësinë më të madhe. Gabriel Batistuta, prototipi i bombarduesit në futboll, sulmuesi i vërtetë, tani e ka jetën në rrezik. Argjentinasi ka kaluar momente të errëta, të karakterizuara nga pamundësia e ecjes, që e shoqëroi për një kohë të gjatë, pas tërheqjes nga futbolli. I intervistuar nga “Corriere dello Sport”, “Batigol” kujton këtë kohë të keqe, që tani duket se kaluar, për fat të mirë: “Unë jam më mirë tani, shumë më mirë se dy vjet më parë. Tashmë mund të ec. Dy vjet më parë, mendoja se të ecja më në këmbë ishte ëndërr. Zakonisht, e vetmja gjë që kam kërkuar nga Zoti, ka qenë të qenurit në gjendje për të ecur me gruan time, me fëmijët e mi”.

Shumë njerëz e krahasojnë Higuain me Batistuta, por ai nuk është dakord:

“Secili duhet të jetë ai që është. Mua nuk më pëlqen krahasimi me një tjetër. Si futbollist kam kërkuar të jem ai që doja vetë. Ndoshta mora ide nga të gjithë, por kam qenë i përulur. Higuain është prej dhjetë vitesh në nivelin më të lartë, kështu që nuk ka asgjë për të provuar. Icardi është pak më i ri, por kur dëshiron, i lë shenjat e tij. Dybala është një lojtar i mirë, me të vërtetë. Ai është në rritje, por duhet ta shihni në prani të mbrojtjeve të tjera, në ligat e tjera, për ta gjykuar plotësisht”.

“Batigol” ndalet edhe në krahasimin midis Maradona dhe Messi: “Diego është argjentinasi më i madh në shumë gjëra, jo vetëm në futboll. Ai është i pari që na solli yjet, duke fituar Kupën e Botës. Ai ka karizëm, kishte një talent dhe një fantazi të rrallë. Messi, edhe pse teknikisht është i njëjtë, apo edhe më të lart, nuk mund ta kapërcejë Diegon. Karizma e Maradonës nuk është te Leo. Diego mund të ndezë stadiumin, të gjithë e shikonin atë. Kam luajtur me të dhe mund t’ju them se sa i rëndësishëm teknikisht ishte për ekipin. Kam provuar se çfarë ndodh pranë Diegos, jeton i shoqëruar nga një dritë e veçantë”.