Kush është vajza me forma të kolme që ka “çmendur” dhe i ka marrë zemrën Noizyt (FOTO)

Oriola Marashi është modelja shqiptare e cila shfaqet në klipin “Mama” të këngëtarëve me fam botrore Jonas Blue dhe William Singe. Klipi bëri shumë bujë, e një prej shkaqeve ishte paraqitja e saj. Modelja shqiptare spikat në Instagram me format dhe fotot e bukura q poston, por gjëja që nuk dinim për të është se ajo studion për kanto në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Ajo dhe një prej djemve të grupit OTR, Varrosi, kanë një lidhje shumë interesante. Burimet e Gazetës Express thonë se tashmë OTR, që prihet nga lideri i grupit reperi Noizy, janë në përfundim të marrëveshjes me Oriolën. KLIKONI me poshte per t’i pa fotot: