Flor Mumajesi, i cili po korr suksesin e këngëve që ka lançuar së fundmi, duket se të njëjtin sukses po korr edhe me femrat.

Ai u lakua se ishte në një lidhe me moderatoren nga Kosova, Liberta spahiu, por në fakt ky lajm nuk u pohua e as u mohua nga asnjëri prej tyre. Por sot Flori ka nisur të na kuriozojë me një foto me në femër në shtrat nga e cila duket shumë pak detaje.