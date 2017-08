Kush është Visar Ganiu, figura pak e njohur në BDI që do të jetë kandidat për komunën e Çairit

Visar Ganiu, profesori i edukatës fizike që aktualisht po kryen detyrën e zv/ministrit të Arsimit është zyrtarizuar nga BDI për të garuar në komunën e Çairit në zgjedhjet e 15 tetorit.

Ganiu me origjinë nga komuna e Likovës, por me vite të tëra si shkupjan është zgjedhur si figura më e denjë e Çairit, që do të përfaqësojë BDI në zgjedhjet e ardhshme, informon INA.

Ai në publik ishte i njohur më shumë në fushën e sportit si një trajner i suksesshëm, që më pas kyçet në jetën akademike, duke qenë profesor universitar.

Për më të tepër se kush është Ganiu, ja biografia e tij:

Prof. Dr. Visar Ganiu

Republika e Maqedonisë;

Thirrje Shkencore: Prof. Dr. i Kineziologjisë

Еksperienca

2004– Universiteti Shtetëror i Tetovës

Në vitin 2004 – profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës – Fakulteti i Edukatës Fizike, Lënda : Teoria dhe metodologjija e trajnimit sportiv dhe futboll

Në vitin 2009 – Docent dhe

Qershor 2013 – Prof.dr. Inordiner i Kineziologjisë ).

Аrsimimi dhe trajnimet

1992-Arsimi fillor – Shkolla fillore “ Liria” – Shkup

1992–1996-Arsimi i mesëm – Shkolla e Mesme Sportive – M.M Brico, Shkup

1997–2001-Profesor i Kulturës Fizike- “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

2002–2005- Magjistër i Kineziologjisë-“Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

Gjuhë amtare-Gjuha shqipe

Gjuhë tjera-angleze, kroate dhe gjuhë serbe

Ka një numër të madh të publikimeve shkencore

Në vitin 2004 – profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës – Fakulteti i Edukatës Fizike, Lënda : Teoria dhe metodologjija e trajnimit sportiv dhe futboll

Në vitin 2009 – Docent dhe

Qershor 2013 – Prof.dr. Inordiner i Kineziologjisë ). ​​