Kush ishte Bajram Vaksinca, gjenerali kumanovar që arriti pushtetin deri në Nish

Kush ishte Bajram Vaksinca, gjenerali që arriti pushtetin deri në afërsi të Nishit Në vitet 1843-1844 Kosova dhe trevat lindore shqiptare u bënë vatër e njërës prej kryengritjeve më të fuqishme kundërosmane të gjysmës së parë të shek. XIX, e cila, sipas emrit të udhëheqësit të saj, është quajtur Kryengritja Dervish Cara. Në këtë betejë, përpos gjeneralëve tjerë ishte edhe Bajram Vaksinca nga Komunave e Likovës, i cili së bashku me shokë arritën ta çlirojnë një territor tepër të gjërë, duke filluar nga Tetova, Gostivari, Shkupi, Kumanova… e deri në Vranjë, njofton agjencia e lajmeve INA. Roli i Bajram Vaksincës ishte tepër i rëndësishëm. Ai së bashku me Emin Xhambazin, Sulejman Tolin, Selman Rogoçicën, Emin Bojanën, Ymer Preshevëm, Baba Feka, Sejdi Mexhan etj, vendosëm nën administrim zonat e banuara shqiptare deri në afërsi të Nishit, por absurdi qëndron në atë që sot Bajramin nuk e njeh as fshati ku lindi – Vaksinca, e lëre më me gjërë.

Ai është mbuluar nga pluhuri i historisë, sic janë mbuluar edhe shumë personalitete dhe monumente të rëndësishme të Ilirëve në rajonin e Likovës dhe Kumanovës. Ftojmë historianët shqiptarë që të punojnë në këtë drejtim, për të zbarudhur të vërtetën dhe gjurmët ilire e shqiptare në këtë rajon, e më gjerë. (INA)

