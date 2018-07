Kush janë “kamatashët” që e kërcënojnë doktor Adil Mustafën? Ai përmend edhe emrin e një funksionari të BDI-së! (Video)

Pronari i Spitalit Shëndeti në Tetovë, doktor Adil Mustafa, thotë se “kamatashë dhe mafiozë” janë duke e kërcënuar për të ja marrë spitalin. Mustafa thekson se “malli shkon bashkë me shpirtin” dhe nuk përjashton mundësinë që të ketë edhe incidente me viktima lidhur me këtë rast. Sipas tij, në lojë është futur një “kryemafioz nga Shqipëria i dënuar me pesë vite arrest”, por edhe struktura të BDI-së. Mustafa përmend edhe një funksionar të BDI-së, emrin e të cilit mund ta dëgjoni në videon më poshtë në këtë Link.

