Kush po e mban peng hapjen e kufirit Maqedoni – Kosovë

Edhe pse kanë filluar punimet për asfaltimin e rrugës Sllupcan-Bellanoc-Stanqiq që lidh Maqedoninë me Kosovën, megjithatë punimet për pikën kufitare nuk kanë filluar akoma.

Banorët e komunave që gravitojnë në këtë pikë kufitare për Alsat M druajnë se mos të ndodhë edhe me këtë pikë kufitare sikurse me atë Llojan-Miratoc, që nuk funksionin pavarësisht rrugës së asfaltuar. Kjo është dashur të bëhet shumë më herët, sipas gjitha gjasave mendojmë që kjo pike kufitare duhet sa më shpejtë të hapet.

Ne banorët e fshatit Stanqiq dhe grykës së Karadakut që jetojmë në qytetin e Kumanovës për me shku atje duhet me shku ose kah Elez hani ose kah Presheva duhet me kalu 160 km për diku që ka këndej 40 km. Apelojmë deri tek institucionet shtetërore që të marrin masa të hapet sa më shpejtë kjo pikë kufitare e cila është e banuar nga dyja anët me popullatë shqiptare, dhe lusim të njëjtit që mos të përsëritet rasti sikurse me pikën kufitare në Llojan-Miratoc ku rruga është asfaltuar kurse kufiri nuk është hapur ende –ankohen banorët.

Zv/kryeministri për çështje evropiane Arbër Ademi tha se përgatitjet për ndërtimin e një pike të përbashkët doganore janë kryer, por pa saktësuar se kur do të fillojnë punimet në terren.

Ai tha se mjetet për ndërtimin e objektit janë të siguruara nga IPA fondet. Jemi brenda afateve të cilat janë caktuar në marrëveshjen me BE, unë nuk preferoj që të jap afate disa muaj më herët apo disa muaj më vonë janë edhe të parëbdësishme duke patur kështu rëndësinë e realizimit të këtij projekti – tha Arbër Ademi, zv/kryeministër për çështje Evropiane Punimet për asfaltimin e këtij aksi rrugor që lidhë Maqedoninë me Kosovën kanë filluar në tetor të vitit 2013. Projekti ishte premtuat të përfundojë brenda dy viteve.