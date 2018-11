Opozita shfrytëzoi seancën për pyetje të deputetëve për të marrë sqarime nga kryeministri Zoran Zaev dhe ministrat e kabinetit të tij veçanërisht për çështje ekonomike. Ndër premtimet e kryeministrit nga vitet e kaluara, deputeti i VMRO-DPMNE-së Antonio Milloshovski theksoi investimet e paralajmëruara nga gjigandët e teknologjisë Fejsbuk dhe Gugëll.

Keni deklaruar se drejtpërdrejtë punoni me këto dy kopani multinacionale dhe për dallim nga Zvicra dhe Irlanda që u kërkojnë tatim prej 23 gjegjësisht 19 për qind për përfitimin, ju u ofroni tatim prej 3 për qind për përfitimin dhe se ata do të vinë në Maqedoni me 30 miliardë euro investime- deklaroi Antonio Milloshovski.

Investimet nga Facebook dhe Google janë diçka që dëshirohet në çdo vend, ashtu edhe te ne. Disa herë kemi qenë në negociata. Është e vërtetë që takimi i fundit ka qenë me Xheret Koen nga Kompania Google i cili është kompetent për dimenzionet zhvillimore të kompanisë. Unë besoj se investimet e tilla janë të mundura në Maqedoni por ata presin që Maqedonia të ketë të ardhme të sigurtë me anëtarësimin në NATO dhe BE- deklaroi Zoran Zaev.

Milloshovski kërkoi sqarime edhe për premtimet për kthimin e 15% të TVSH-së te qytetarët. Zaev deklaroi se këto ndryshime janë në përgatitje e sipër. Ai pret që kjo të realizohet nga viti i ardhshëm dhe në llogari të qytetarëve, varësisht shpenzimeve të tyre, të kthehen deri më 30 mijë denarë nga TVSH-ja në vit.

Keni deklaruar se propozoni që 15% e TVSH-së së çdo fature të ujit, të ushqimit, vëshmbathjes, rrymës dhe gjithçka që paguajnë qytetarët do të kthehet mbrapsht të qytetarët- tha Antonio Milloshovski.

Kthimi i 15% të tatimit për secilin qytetar është projekt i përgatitur. Ishte planifikuar të fillonte nga 1 shkurti por për fat të keq, dispozitat e caktuara kushtetuese nuk janë përshtatur me të gjithë projektin e përgatitur nga Ministria e Financave dhe Drejtorisa e të ardhura publike dhe për këtë do të fillojmë nga 1 korriku- u përgjigj Zoran Zaev.

Opozita u ankua se një pjesë e ministrave nuk ishin në seancë për të dhënë llogari publikisht para tyre për shumë nga sferat dhe problematikat në vend.