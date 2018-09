Ky ëhtë mesazhi i Pollozhanit për Bushatin

Shpëtim Pollozhani

Ministri i Puneve te Jashtme i Shqiperise z. Ditmir Bushati vjen ne Shkup me mision te ngjashem me

ate te Dilber Vrionit, Ali Spahia dhe Shaban Memia qe bashke me ambasadorin e atehetshem ne

Fyromistan z. Shaban Murati ne vitin 1993, ta perçajne PPD e atehershme, e cila edhe ashtu

ishte e dobesuar nga krahu i Gligorovit brenda PPD, per ta formuar PDSH( incident historik qe

asnjehere nuk i fitoi zgjedhjet) dhe per t’i ngulur nje thike pas shpine Referendumit per Autonomi

Teritoriale dhe Politike- ILIRIDA TE shqiptareve nen Fyromistan

Bushati vjen me nje porosi- e dijme te gjithe, cila eshte ajo porosi; votoni referendumin!

E pyes publikisht z.Bushati. Me ç’fare te drejte ai kerkon nga ne qe kemi vuajtur mijera vite burg par

t’a çuar ne vend amanetin e te pareve tane, qe me doren tone te votojme nje referendum duke hekur

dore nga legjitimiteti dhe legaliteti i jone historik ne trojet tona, duke i dhene legjitimitet nje krijese

te shpifur.

Le ta dije z. Bushati si partite fyromase jane marre vesh, ato do ta votojne referendumin, por, duke e

perdorur Rusine dhe Vemerone si gogol, ata duan qe shqiptaret vete t’ia vene lakun vedit duke u

shnderruar ne maqeddonas me prejardhje shqiptare(melting pot)

Z. Bushati po ta kujtoj Neni 8 te Kushtetutes te shtetit amë.

Çdo shqiptar eshte pro NATO dhe Amerikes.

Rrofshin te gjithe njerrezit e ndershem.

Loading...