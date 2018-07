UEFA ka publikuar emrat e arbitrave që do të ndajnë drejtësinë në ndeshjen e javës së dytë eliminatore në LK. Danezi Mads-Kristofer Kristofersen do të jetë në qendër në terrenin e stadumit Filipi i Dytë në Shkup, kurse do të ndihmohet nga Denis Rasmunsen dhe Viktor Skite, arbitri i katët do të jetë Majkël Tikgard. 35-vjecari në të kaluarën ka referuar ndeshjen e javës së kaluar në LE mes Glenavon dhe Molde.

