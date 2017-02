Ky është i riu shqiptar që vdiq në aksident, për pak ditë mbushte 21 vjeç

Ky që shihni në foton më poshtë është 21-vjeçari shqiptar që humbi jetën të hënën e 6 Shkurtit në një aksident rrugor në Carpi të Italisë. Ai humbi jetën në një spital në Modena.

Mediat italiane raportojnë se bëhet fjalë për Ermir Blushajn.I riu drejtonte një kamionçinë, ndërsa është përplasur me një mjetin tim ‘BMW’ që drejtohej një rumun, 25 vjeçar.

Shqiptari punonte si pjesë e logjistikës në provincën e Parmës. Hetimet e para zbuluan se shkak i këtij aksidenti ka qënë mosrespektimi i rregullave rrugore e shpejtësia e madhe me të cilën po udhëtonin dy automjetet.Blushaj jetonte në komunën e San Polo di Torrile së bashku me familjen e tij. Do të festonte 21 vjetorin më 20 shkurt, pra per pak ditë.