Ky është “kaçurreli” i futbollit që shkeli në Barcelonë (FOTO+VIDEO)

ENDI Halimi, djaloshi “kaçurrel”, nxënës i klasës V-2 , i shkollës “Naim Frashëri”, edhe pse në moshë të re ai është i dalluar në lojën e futbollit si në shkollë po ashtu edhe në ekipet ku ai luan. Është i njohur edhe si “kaçurreli i shkollës dhe i futbollit”.

ENDI është një nder nxënësit shembullor në shkollë. Përveç mësimeve dhe aktiviteteve në shkollë ai merret edhe me muzikë dhe sport duke dale edhe jashtë kufijve.

Me klubin futbollistik “BASHKIMI” nën udhëheqje të trejnerit Avni Nuhiu ai ka marrë pjesë në disa turne të rëndësishme në Kosovë e Shqipëri ku edhe kanë korrë suksese. Kështu në turneun ndërkombëtar të futbollit, i organizuar për nder të “28 Nëntorit” , në qytetin e Vlorës, ku morën pjesë ekipe nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, ENDI, shpallet si lojtar më me prespektivë i turnirit të gjeneratës 2005-2006 , ku në këto gara njëkohësisht fituan edhe kupën e Pavarësisë. Me ekipin e ”EUROSPORT” nga Kumanovë ka marrë pjesë edhe në turneun ballkanik, i organizuar në Pirea të Greqisë dhe ku përsëri ENDI shpallet si lojtar talent i ri (youn talente ) i turneut ballkanik. Jo vetëm këtu, por Endi nuk ndalet. Ai, me ekipin e FC “SKUPI” do të merr pjesë në turneun ndërkombëtar në Barcelonë të Spanjës, ku kishte shumë ekipe nga Evropa, Amerika, Afrika, Azia dhe ENDI me ekipin e FC “SKUPIT” shpallen kampion për gjeneratën 2006. Gjithashtu, ENDI ka qenë edhe në kampin e futbollit e organizuar nga “Madrid Soccer Menager” në Prishtinë,kamp që bashkpunon me klubet Atletico Madrid dhe Real Madrid. ENDI futbollin në KF “Bashkimi” e ndjek për 4 vite ku luan si sulmues. Ka shënuar shumë gola dhe ka qenë pjesëmarrës në shumë fitore të ekipit që ka prezantuar duke lënë përshtypje të ekspertët e futbollit për një talent me perspektivë.

Ai vazhdon të mbetet djaloshi ambicioz dhe nxënësi me kaçurrela dhe me perspektivë për të arritur majat më të larta të futbollit dhe në të cilën lojë është i përkushtuar plotësisht. Ai shpreh një respekt të veçantë për mësuesen e tij, Bakushe Fejzullahu, e cila gjithmonë e përkrah në aktivitetet e tij,ekipin e K.F. EUROSPORT-Kumanovë dhe K.F.SKUPI për përzgjedhjen që të jetë pjes e ekipit të tyre, trajnerin Mustafa Isufi dhe posaçërisht trejnerin Avni Nuhiu i cili gjithmonë është pranë për sukseset. Të shpresojmë se ENDIT nuk do ti mungojë e ardhmja të cilën e ka para vetes dhe shpresojmë të mbetet jo vetëm krenari e shkollës por e qytetit të Kumnanovës e pse jo i kombit Shqiptar.