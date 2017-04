Sadulla Duraku, nënkryetari i BDI-së edhe për një mandat do ti hyjë garës për kreun e komunës së Likovës, informon INA.

Kjo bëhet e ditur nga burime partiake, të cilat thonë se Duraku është kandidati i mundshëm që sërish ti hyjë garës për kreun e kësaj komune dhe që nga koluaret partiake besohet se do të rifitojë edhe një mandat tjetër. Por Duraku nuk ka folur ende se a do të synojë edhe një mandat tjetër për udhëheqjen e kësaj komune, apo do tia lëshojë vendin ndonjë kuadri të ri. (INA)