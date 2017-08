Shkodran Mustafi do të mbetet në Arsenal. Shkodran Mustafi nuk do të transferohet në Inter. Mbrojtësi i Arsenalit do të mbetet në ekipin nga Emirates Stadium, ka bërë të ditur babai i tij, Kujtimi.

“Jam në shtëpi duke pushuar dhe marrë parasysh se jam babai dhe menaxheri i Shkodranit, sot nuk do të ndodhë asgjë”, deklaroi ai, përcjell “lajmi.net”.

Mustafi kërkohej nga Inter në formë të huazimit por Arsenal vendosi të negociojë vetëm në rast të një oferte për shitjen e tij.