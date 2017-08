Ky është mesazhi emocionues i Messit për Neymarin

Neymar do të largohet nga Barcelona pas katër viteve dhe 105 golave të shënuar. MSN-ja e famshme do të humb njërën pjesë të saj.

Futbollisti më i mirë në botë, Lionel Messi ka dërguar një mesazh Neymarit duke i dëshiruar atij, sukses në të ardhmen.

“Ishte kënaqësi e madhe të ndajmë gjithë këto vite me ty shoku Neymar. Të dëshiroj shumë sukses në këtë fazë të re të jetës tënde. Shihemi”, është mesazhi i Messit për Neymarin, transmeton SHENJA.