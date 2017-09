Ky është mesazhi i Anitës për burrin e saj kryeministër

Anita Haradinaj, bashkëshortja e kryeministrit Ramush Haradinaj, ka dhënë një mesazh për bashkëshortin e saj pasi ka marrë zyrtarisht postin e kryeministrit.

Ajo ka thënë se bashkëshorti i saj është shpresa e fundit për të ndërtuar një shtet kuptimplotë për një të ardhme të sigurt të fëmijëve në Kosovë, transmeton Magazina.al.

Anita ka përmendur edhe sfidat e padrejta nëpër të cilat ka kaluar Haradinaj deri sa ka ardhur në këtë ditë.

Ky është shkrimi i plotë i saj:

Po, shume here te kane tradhetuar, po, jeta s’ka qene hiq e lehte per ty dhe per ne qe kemi besuar ne Ty, e drejta vonon por perhere triumfon kete na e ka mesuar perballja me jeten, sepse ti gjithmone ishe dhe do te mbetesh i sinqerte dhe parimor ne besimin dhe betimin qe i ke bere atdheut dhe popullit madje edhe ekzistences tone! Dje t’i kontestuan shume vlera ca te pafytyre por fjalet i merr era, matrapazet shkojne e vijne e historia dhe veprat mbesin!!! Te presin shume pune, shume betime qe ke dhene e qe Ti perhere ju ke dal zot madje edhe atehere kur e ke pas shume veshtire! Ne besojme ne ty e Ti @ramushharadinajks beso në ne dhe bashke do ja dalim sepse ishe edhe atehere kur votonin rezoluta per Ty dhe vazhdon te mbetesh shpresa e jone e fundit per te ndertuar nje shtet kuptimplote per nje te ardhme te sigurte te femijeve te Kosoves!!! Gezuar, bashke do ja dalim!!!