Ky është modeli i ri i ferrarit (Foto)

Ferrari do të shfrytëzojë panairin e veturave që do të mbahet në Gjenevë për prezantimin e supermodelit të quajtur 812 Sueprfast dhe është modeli më i fuqishëm ndonjëherë me motor V12.

Vetura ka motorin 6.5-litra V12 që prodhojnë 789 kuajfuqi – 20 më shumë sesa parardhësi i tij F12tdf dhe LaFerrari.

Sa i përket performancave, kjo veturë shpejtësinë deri në 100 kilometra në orë e arrin për vetëm 2.9 sekonda ndërsa shpejtësia maksimale është 300 kmh. Krahasuar me modelin standard F12, modeli i ri është më i shpejtë për 100 kilometra në orë.

Ferrari ka njoftuar se modeli i ri peshon vetëm 1,525 kilogramë. Modeli k

a dritat LED, të cilat i japin formë edhe më agresive këtij modeli. Vetura pritet të kushtojë 240 mijë sterlina.