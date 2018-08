Ky është ndryshimi rrënjësor në La Liga

Futbolli spanjoll më nuk do të jetë i njëjti pasi La Liga ka arritur marrwveshje me kompaninë mediale Relevent që disa ndeshje të Primeras të luhen në stadiumet në Kanada e SBA me qëllim të promovimit të futbollit në shtetet e Amerikës veriore. Kujtojmë se, fundjavën e kaluar finalja e Superkupës mes Sevillës dhe Barcelonës u zhvillua në terren neutral në Maroko.

Klubet udhëheqëse në Primera janë të pajtimit me këtë vendim, pasi dashamirët e futbollit do të kënaqen me ndeshjet në këtë kontinent, megjithatë tifozët në Spanjë ende nuk janë deklaruar.