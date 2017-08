Ky është personi që ja shpëtoi karrierën Rita Orës (Foto)

“I jam shumë mirënjohëse”. Kështu shprehet Rita Ora pasi që gjeniu i muzikës moderne Ed Sheeran e ndihmojë atë që ta shpëtojë karrierën, pas betejës legale të saj me Jay Z që bëri që ajo mos të këtë album që 5 vite

Për shkak të procedurave legale për shkëputje të kontratës me kompaninë Roc Nation të Jay Z, Rita Ora nuk ka mundur që të bëj album që pesë vite.

Tani, këngëtarja e ka arritur që të ruaj karrierën e saj.

Ajo është bashkuar ndoshta me gjeniun e kohës sonë të muzikës, Ed Sheeran që është duke e mbështetur atë që të dal me album menjëherë pas shkëputjes se kontratës që është në vitin e fundit për Ritën.

“Kam pasur nevojë për të gjetur njerëz dhe një skuadër të mirë që do të më mbështenin. Jam shumë mirënjohëse që Ed me ka ndihmuar”, ka thënë Rita për The Sunday Telegraph.