Ky është “plani B” i Realit në verë, nëse nuk vjen Neymari

Nëse Neymar nuk vjen, në klubin e bardhë konsiderojnë se po aq, do të jetë e nevojshme të përballet me një rinovim në sulm, me repartin e përparmë që varet krejtësiësht nga CR7. Dhe, duke patur parasysh se si merkatoja ka shpërthyer pas nënshkrimit të Neymar me PSG-në për 222 milionë euro, objektivi do të jetë për të marrë dy, ose tre lojtarë të vijës së parë, për një shumë që shkon rreth 300 milionë euro. Objektivat janë ato që “MARCA” ka raportuar gjatë muajve të fundit, edhe pse Hazard ka më shumë mundësi se Kane, Lewandowski është gjithashtu përpara Icardit, edhe për gola. David De Gea mbetet aspirata e madhe për portën, pavarësisht faktit se Jose Mourinho nuk dëshiron ta transferojë atë dhe çmimi i spanjollit do të ishte rreth 100 milionë euro. Kroati Letica i përgjigjet një profili tjetër, më shumë të së ardhme. Do të kushtonte 100 milionë euro dhe do të mbetet portieri i preferuar nga “Los Blancos”. Ndërkombëtari belg është shumë i pëlqyer nga Zinedine Zidane, edhe vetë ai është i tërhequr nga të luajturit në “Bernabeu”, ndaj një operacion kësaj vere do të ishte shumë i mundshëm. Një golashënues me garanci, ka pasur kontakte me përfaqësuesit e Real Madridit.