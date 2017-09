Ky është ‘shkupjani’ që flet 40 gjuhë të huaja

Në Europë sot festohet Dita Europiane e Gjuhës. Gjatë kësaj dite shumë shtete organizojnë konferenca për mësimin e më shumë gjuhëve të huaja dhe përafrimin mes njerëzve, shkruan nachrichten.at.

Në Gjermani organizime rreth kësaj teme do mbahen në Linzer Hauptplatz, ku prezent do jetë edhe gjeniu i gjuhëve të huaja Richard Simcott. I lindur në Liverpool, ai jeton me gruan dhe vajzën e tij në Shkup të Maqedonisë. Simcott flet pastër 40 gjuhë. Instituti gjerman “Goethe” e ka shpallur “Ambasador të shumëgjuhësisë”. Këshilla e tij për mësimin e gjuhëve është e thjeshtë: “besoni thjeshtë për të folur.”