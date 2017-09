Ky është shqiptari, kandidat i VMRO-së për zv/kryetar të Shkupit (VIDEO)

Kanditati për zëvendës kryetar të Qytetit të Shkupit që sot e ka paralajmëruar edhe kandidati për kreun e Shkupit nga rradhët e VMRO-DPMNE-së, Koce Trajanovski quhet Muhamed Ahmeti.

Ai është shqiptar, por një përkrahës i partisë VMRO-DPMNE, për të cilën ai thotë se është parti ku bëjnë pjesë të gjithë qytetarët e Maqedonisë, pa dallime nacionale dhe fetare.

“Mund të them sinqerisht dhe të konstatoj se partia VMRO-DPMNE është parti multinacionale, pasi që unë si musliman jam shqiptar, dhe nëse kjo parti është njëetnike, atëherë nuk do të më ftonin. Kjo nënkupton se këtu marrin pjesë të gjithë nacionalitetet pa dallime”, theksoi Ahmeti, i cili është shpërndarë në mediat proqeveritare me rastin e 26 vjetorit të VMRO-DPMNE që udhëhiqet nga Nikolla Gruevski.