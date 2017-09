Ky është shqiptari që e ndali Ronaldon dhe Realin në Madrdid

Shqiptari Riza Durmishi me origjinë nga Tetova gjithmonë do të ketë në kujtesën e tij fitoren në Santiago Bernabeu. Ai me skuadrën e tij Betisi triumfuan me rezultat 1:0 ndaj kampionit të Evropës dhe të Spanjës, Real Madridit, në kuadër të javës së pestë.

Durmishi u paraqit titullar dhe dha maksimumin. Ai luftoi deri në pikën e fundit dhe me bashkëlojtarë në fund festuan fitoren e madhe. Betis ngjitet në vend të gjashtë me 9 pikë, një më shumë se Reali një pozitë më poshtë. Në foto shihet Riza Durmishi me numër 14-të, duke përcjellë njërën nga rastet e Cristiano Ronaldos.