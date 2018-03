Ky është shqiptari që Trump e bëri milioner: Ja sa shqiptarë punojnë në bizneset e presidentit amerikan!

Paul Nicaj është një emigrant shqiptar, i cili prej dekadash jeton në Nju Jork. Ai është me origjinë nga Mali i Zi. Fillimisht Pauli gjeti një punë në…

Paul Nicaj është një emigrant shqiptar, i cili prej dekadash jeton në Nju Jork. Ai është me origjinë nga Mali i Zi.

Fillimisht Pauli gjeti një punë në hotel “PLAZA” në kohën që administrohej nga Trump, ku arriti të bëhej pas një pune të përkushtuar, nga një ndihmës kamerier në menaxherin kryesor të tij.

E kam nisur punën në hotel si zëvendës kamerier e më pas më kanë bërë menjëherë menaxher”, shprehet Paul Nicaj.

Siç thotë Nicaj, Donald Trump i ka ndihmuar gjithnjë shqiptarët dhe aktualisht ka të punësuar në bizneset e tij qindra prej tyre.

Ka shumë shqiptarë që punojnë për të. Ai i ka ndihmuar shumë shqiptarët. Ramiz Alia ka qenë i pari. Dhe flamurin e Shqipërisë e kanë vendosur për një javë në hotel”,- tregon edhe më tej Nicaj.

