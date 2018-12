Duke qenë gruaja e një këngëtari me emër, Luljeta po ashtu ndiqet nga një numër i madh i njerëzve në Instagram, shkruan lajmi.net.

Në mesin e disa fotografive familjare e atyre me koleget e kolegët e Medës, Lulja ka zgjedhur ta publikoi edhe një foto me babain e saj të foto me babain e saj të cilit e ka njoftuar me ndjekësit.

Bazuar në këtë foto ajo i ka ngjarë shumë të atit./Lajmi.net/