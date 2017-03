Kryetari i komunës së Zhelinës nga radhët e BDI-së, Fatmir Izairi ka thënë se do kandidojë edhe për një mandat tjetër në komunën e Zhelinës në zgjedhjet e ardhshme lokale.

“Në situata tanimë të krijuara, me kërkesë të degës së komunës, kërkojnë me çdo kusht që të jemi kandidat dhe nuk do t’i ikë përgjegjësisë dhe do i prijë asaj gare…”, ka thënë Izairi në një deklaratë për TV Uskana.

Për më shumë nga video në vijim: