Deputeti serb në koalicionin me VMRO-DPMNE, Ivan Stoilkoviq është personi që po shpekulon destabilizim të Maqedonisë në mediat serbe dhe po nxit shqetësim tek qytetarët. Këtë akuzë e ka theksuar sot kryetari i Partisë Përparimtare Serbe, Dragisha Miletiq, që është në koalicionim me LSDM e Zaevit. Miletiq theksoi se Stoilkoviq po përhap gënjeshtra se Maqedonia do të definohet dhe do të shkatërrohet.