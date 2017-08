Ky pritet të jetë formacini i Shkëndijës kundër Milanit

Reshat Ibrahimi

Trajneri i Shkëndijës Qatip Osmani në konferencën për media u tha gazetarëve se ka vetëm një dilemë se kush do të luante në vend të Juniorit që ka kartonë të kuq. Dhe, Lajm mëson se Osmani tashmë ka në kokë jo vetëm emrin që do të zëvendësonte mesfushorin Brazilian, por edhe formacionin që do të nis ndeshjen kundër Milanit të enjtën në mbrëmje në San Siro. Lajm ju sjell formacionin që pritet të jetë startues ndaj gjigantit Italian.

Fomacioni i mundshëm: Zahov, Todorovski, Cuculi, Bejtullai, Celikovic, Totre, Alimi, Abdurrahimi, Hasani, Ibraimi, Radeski. Tr.Qatip Osmani./lajm