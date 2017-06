Ky pritet të jetë ndihmëstrajner i Qatip Osmanit te Shkëndija (FOTO)

Për shkak se me 5 të këtij muaji Shkëndija do të filloj me përgatitje për ndeshjet eliminatore të Ligës së Europës, drejtuesit e klubit tetovar pritet që së shpejti të promovojnë trajnerin e ri të tyre Qatip Osmani.

Edhe ky i fundit ka pranuar se këtyre ditëve do të merret vesh me kuqezinjtë për të gjitha detajet dhe më pas do të firmos kontratën.

Mirëpo, kjo nuk është risia e vetme te Shkëndija, pasi gazeta “Lajm” merr vesh se Qatip Osmani me vete te Shkëndija pritet ta marrë edhe ndihmësin e tij te Renova, Bashkim Livoreka.

Ndërkohë, përflitet se Shkëndija nga Renova do të blej edhe dy futbollistët e Renovës, mbrojtësin Visar Musliu dhe sulmuesin Remzifaik Selmani, por gjithçka do të konfirmohet brenda pak ditëve.

Futbollistët e Shkëndijës do të jenë në pushim deri më 4 qershor./lajm